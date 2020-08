Kolumne zur Wahl in Düsseldorf : Schwitzt für uns!

CDU-Oberbürgermeister-Kandidat Stephan Keller (links) auf Radtour mit den Parteifreunden Sylvia Pantel und Marcus Münter. Trotz der Hitzewelle wurde die Tour nicht abgesagt. Foto: CDU

Düsseldorf Kaum ein Kandidat lässt die Gelegenheit aus, sich bei Facebook beim Anbringen von Plakaten oder anderen Wahlkampf-Arbeiten zu zeigen. Warum erscheint das Politikern so wichtig?

Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Wer genug Düsseldorfer Freunde bei Facebook hat, kann sich das Anschauen der Fortuna-Spiele schenken. Nach dem Abpfiff lässt sich aus unzähligen Beiträgen herauslesen, ob es diesmal schlimm, sehr schlimm oder besonders schlimm gelaufen ist.

So ähnlich verhält es sich mit dem Wahlkampf, wenn man viele Politiker unter seinen Kontakten hat. Bisheriger Höhepunkt war das Wochenende, an dem die Plakate gehängt werden dürften. Kaum ein Bewerber um ein Ratsmandat ließ sich die Chance entgehen, ein Beweisfoto der verrichteten Arbeit zu veröffentlichen. Die Timeline wurde überschwemmt von Kandidatinnen und Kandidaten, die – teilweise recht ungelenk – auf Leitern standen, um Plakate mit ihrem Konterfei an Laternen anzubringen, oder die mit helfenden Parteifreunden posierten: „Tolle, engagierte Truppe!“

Die nächste Politiker-Beitragsschwemme war dann an diesem Wochenende zu erleben. So ziemlich jeder Parteigänger, der trotz Corona und Hitzewelle am Infostand ausharrte, dokumentierte das. CDU-Leute vermeldeten stolz, dass ihr OB-Kandidat Stephan Keller trotz 38 Grad sogar seine Wahlkampf-Fahrradtour durchzog.

Warum ist es den Mandats-Anwärtern und ihren Unterstützern so wichtig, ihren Fleiß auf der Straße hervorzuheben? Politik ist zu anderen Zeiten vor allem eine sitzende Tätigkeit, im Wahlkampf wird hingegen gearbeitet, geschwitzt, sich selbst überwunden – und laut darüber geredet.

Das soll vermutlich zum einen ein Signal an die eigenen Leute sein. Wer kandidieren will, braucht die Hilfe der Parteifreunde, und die erwarten höchste Motivation auch für ein Ehrenamt. Sicher hätten nicht wenige Ratsbewerber das Geld, um jemanden mit dem Plakatanbringen zu beauftragen. Das wäre verständlich, aber im Zweifel ein Karrierekiller – weil es gegen die Regeln der politischen Folklore verstößt.

Als Journalist bekommt man in diesen Tagen ungefragt erzählt, welche (jeweils natürlich ungeliebten) Parteifreunde diesmal lieber an der Nordsee oder sonst einem schönen Gewässer lagen, als auf der Straße mitzuhelfen. Legendär auch die Anekdote über einen Düsseldorfer Abgeordneten, der sich einst beim Anbringen seiner Plakate wegen eines wichtigen Termins entschuldigen ließ – um dann später von den Parteifreunden beschwipst in einer Kneipe gesichtet zu werden.

Natürlich geht die Botschaft aber auch an uns, die Wähler. Es gehört zum unausgesprochenen Deal zwischen uns und den Kandidaten: Wir übertragen am Ende jemandem durch unser Kreuz eine bestimmte Macht. Bevor es soweit ist, wollen wir sehen, dass die Kandidaten das verdienen. Sie sollen uns zeigen, dass sie das Amt wirklich wollen – oder sie glauben das zumindest. In dieser Hinsicht ähnelt eine Wahl einer Casting-Show.