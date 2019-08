Kolumne : Düsseldorf gehört uns allen!

Meinung Düsseldorf Für die Düsseldorfer ist das Thema Wohnungsknappheit essenziell. Die Politik tut daher gut daran, sich bessere Lösungen für die Bürger ihrer Stadt einfallen zu lassen, meint unsere Autorin.

Von denen gab es viele, oft berichteten die Menschen im Publikum von ihren eigenen Problemen auf dem Düsseldorfer Markt, von Wohnungen, die nach 30 Jahren plötzlich zu teuer geworden sind. Die Stimmung war hitzig, die Debatte lebendig. Was wir in den Wochen davor nur allzu oft berichtet hatten, wurde in diesem Moment erstmals richtig spürbar: Steigende Mieten, knapper Wohnraum – dieses Problem betrifft alle Düsseldorfer. Entweder, weil man selbst mit einer Mieterhöhung zu kämpfen hat. Oder weil man im Freundeskreis mindestens einen kennt, der seit Monaten erfolglos eine neue Wohnung in der Stadt sucht.