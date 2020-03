Kolumne zu Oberbürgermeister Geisel : Die Krisenmanager von Düsseldorf

Meinung Düsseldorf Oberbürgermeister Thomas Geisel setzt im Kampf gegen das Coronavirus Akzente. Das hat auch im Wahlkampf Bedeutung. Gute Krisenmanager sammeln bei den Bürgern Punkte.

Wir sehen einen ernsten, sehr sachbezogenen Thomas Geisel (SPD). Er berichtet von den Maßnahmen, die in Düsseldorf ergriffen werden, um eine bessere Infrastruktur für die Bekämpfung des Coronavirus zu schaffen. Hintergrund: Hausärzte weisen Patienten ab, die sich testen lassen wollen, die Uniklinik ist überlastet. Der Oberbürgermeister kündigt in seiner Videobotschaft an: Ein Diagnosezentrum wird eingerichtet, zu dem alle Düsseldorfer gehen können. Eine gute Nachricht, zumal das Zentrum schon am Mittwoch eröffnen soll. Andere Städte sind längst nicht so schnell.