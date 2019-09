Meinungsbildung in Düsseldorf : Facebook und Twitter taugen nicht als Stammtisch - wir brauchen neue Foren

Meinung Düsseldorf Anfang der Woche diskutierte das Netz über die Geschichte einer Düsseldorferin, die sich und ihren SUV bedroht sah. Die Debatte artete aus. Das zeigt: Das Netz entzweit die Stadtgesellschaft, statt sie zu verbinden. Was nun?

Wer Lust hat, sich mal so richtig bis aufs Blut zu streiten, sollte ins Netz gehen. Das hat der Fall Jessica Brück gezeigt. Dass ihr in der Altstadt Menschen zugerufen haben sollen, mit ihrem SUV hätte sie hier nichts verloren, war nicht die schlimmste Aggression, die der Düsseldorfer Unternehmerin in dieser Woche entgegengebracht wurde – wiewohl der Auslöser dafür, dass sie zum Handy griff und ihrer Empörung bei Twitter Luft machte. Was folgte, verdient den Namen Diskussion eigentlich wirklich nicht. SUV-Fans und -Gegner zückten ihre sprachlichen Holzhämmer und droschen aufeinander, auf Brück und am Schluss auch auf die Berichterstatter ein. Die wenigen mit einer differenzierten Meinung gingen im Schlachtengebrüll unter.

Das ist traurig, denn im Thema stecken viele Fragen, die wir als Stadtgesellschaft unbedingt diskutieren müssen: Wie gehen wir miteinander um, wenn wir widerstreitende Interessen (wie SUV-Fahren und in Frieden zu Fuß gehen) haben? Wie laut darf man dem anderen die Meinung geigen? Wieso kaufen so viele Düsseldorfer so große Autos – und wieso sind so viele andere Düsseldorfer so schlecht auf die Menschen mit den großen Autos zu sprechen?

Früher diskutierte man diese Dinge am Stammtisch oder am Küchentisch, es kamen auch Verlautbarungen dazu aus der Zeitung oder von der Kanzel. Ein Austausch quer durch die gesellschaftlichen Schichten war das aber nicht. Vor ein paar Jahren dachte man dann, das Internet sei der ideale Ort für diese Debatten, weil hier jeder auf jeden trifft und alle den gleichen Zugang haben. Endlich ein herrschaftsfreier Dialog?

Irrtum. Im Netz hat die Herrschaft, wer am lautesten und am gröbsten krakeelt. „Soziale Netzwerke sind keine Räume, wo Sie mit einer gepflegten Diskussion von Pro und Contra rechnen können“, winkt der Bielefelder Konfliktforscher Andreas Zick ab. „Uns sollte auffallen, dass Entschuldigungen und andere Möglichkeiten der Konfliktreduktion im Netz kaum vorkommen. Es ist viel rückständiger, als es seine scheinbare Modernität suggeriert.“

Eine Ausnahme scheinen allerdings gut moderierte Foren zu sein, wie die Forschung des Kommunikationswissenschaftlers Denis Frieß (Heinrich-Heine-Universität) ergeben hat. „Auf Facebook ist die Qualität der Debatte am schlechtesten“, sagt er. „In speziell designten Kommentar-Foren am besten.“ Ein lokales Beispiel ist die Facebook-Gruppe Nettwerk Düsseldorf, in der sich zehntausende Nutzer tummeln, der Ton aber meistens freundlich ist. Die Gruppe wird von ehrenamtlichen Administratoren begleitet. Als Instrument der politischen Meinungs- und Willensbildung dient es freilich eher selten, es ist eher allgemeines Sammelbecken für Tipps, Tausch und gute Laune.

Warum funktioniert Debatte auf Facebook und Twitter nicht? Laut Frieß hat das mehrere Ursachen. „Nur etwa zehn Prozent der Deutschen kommentieren überhaupt im Netz“, sagt er. „Das sind meistens die Menschen mit einer starken politischen Meinung.“ Die Polarisierung ist vorprogrammiert. Humor und Sarkasmus funktionieren in geschriebener Form nicht besonders gut, so kommt es oft zu Missverständnissen und dem Tonfall fehlt die Leichtigkeit. „Wir stellen außerdem fest: Wenn der Ton negativ ist, pflanzt sich das fort“, sagt Frieß. Er spricht von einer „Spirale der Inzivilität“. Von rauen Debatten fühlen sich Menschen, die einen gepflegten Umgangston schätzen, abgestoßen; Rowdies dagegen angezogen.

Vielleicht ist nicht nur die Dynamik des Netzes schuld. „In vielen Grundfragen ist die Gesellschaft gespaltener, das heißt eher auf Konflikte als auf Konsens eingestellt“, sagt Andreas Zick. Ganz sicher beflügeln die Mechanismen der Online-Netzwerke (“sozial“ kann man sie kaum noch nennen) das Auseinanderdriften in wichtigen Fragen wie dem Umgang mit dem Klimawandel oder mit Migration.

Zurück zum Stammtisch also? Sollen wir uns wieder in die Hinterzimmer zurückziehen und in kleiner Runde die öffentliche Meinung bilden? Sollen wir hoffen, dass Politiker, Journalisten, Kirchenmänner oder Wirtschaftsbosse – also all die mit einer Kanzel, von der sie predigen können – uns sagen, wohin die Reise zu gehen hat? Nein. Auch, wenn das an manchen Stellen vielleicht sogar komfortabel wäre – diese Zeiten sind vorbei. Man kann die Uhr nicht zurückdrehen. Langfristig ist keine Lösung, dem Netz den Rücken zuzukehren, wie es manche Politiker und Stars schon tun.

Was wir tun können: Zuhören. Schweigend. Nachdenkend. Um dann mit um so mehr Gewicht in die Debatte einzusteigen. Das ist die Sofortmaßnahme. Das langfristige Ziel muss sein, dass wir als Stadtgesellschaft neue Foren finden, in denen Menschen unterschiedlichster Interessen aufeinandertreffen und diskutieren. Konstruktiv, egal ob online oder offline.