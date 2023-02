Geschichte in Düsseldorf Eine Familie mit sozialem Gewissen

Es gibt ja manchmal solche vermeintlichen Geheimbünde, da weiß der Laie nicht so recht etwas mit anzufangen, vermutet dahinter womöglich sogar eine obskure Sekte. Die Kolpingsfamilie ist auch so ein Zusammenschluss von Menschen, bei denen viele rätseln, was die denn wohl machen. Nun, zunächst einmal will die Kolpingsfamilie einfach nur eine Gemeinschaft sein, in der Menschen aus allen Berufen und Generationen gleichberechtigt und im Optimalfall familiär miteinander umgehen. Es sind mündige Christen, die viel unterwegs sind, reisen, die jedoch vor allem etwas bewegen wollen, in der Kirche und in der Gesellschaft.