Im Kölner Gürzenich : Alaaf und Helau - Köln und Düsseldorf planen erste gemeinsame Karnevalssitzung

Köln Köln und Düsseldorf gefallen sich in gelebter Rivalität - das soll jetzt anders werden: An Karneval 2021 findet im Kölner Gürzenich die erste Köln-Düsseldorfer Kostümsitzung statt. Ob Alt oder Kölsch oder beides verkauft wird, wurde allerdings noch nicht geklärt.

Was ist passiert? Im Frühjahr hockten die Präsidenten der beiden ältesten Karnevalsvereine Kölns und Düsseldorfs zusammen und Stefan Kleinehr (Allgemeiner Verein der Karnevalsfreunde Düsseldorf - AVDK), sagte vor sich hin: "Lass uns doch mal was zusammen machen!" Professor Joachim Zöller (Die Grosse von 1823 Karnevalsgesellschaft Köln) war alles andere als abgeneigt und so konkretisierten die beiden Herren am Donnerstag ihren Plan bei einem offiziellen Termin im Kölner Gürzenich: Am 13. Januar 2021 soll die erste gemeinsame Köln-Düsseldorfer Karnevalssitzung der Vereine über die Bühne gehen. Mit Künstlern und Bands aus beiden Städten: „Kölle meets Düsseldorf“.

Eine der ersten Fragen, die sich stellt, ist: Was wird es zu trinken geben? Kölsch oder Alt? Oder beides? "Naja", sagt Kleinehr, "wenn ich nach Spanien fahre, trinke ich spanisches Bier, dann trinke in Köln eben Kölsch." So richtig besprochen habe man das Bierangebot aber noch nicht. Aber der Ort steht schon fest: Die Sitzung wird im Gürzenich stattfinden, die Festhalle im Zentrum der Kölner Altstadt wird auch "dat Wohnzimmer vun Kölle" genannt. Oder wie Zöller sagt: "Die heiligen Hallen des Gürzenich". Ein wenig ehrfürchtig geben sich die Künstler aus Düsseldorf da schon: "Unsere Band gibt es seit zwölf Jahren, aber es wird der erste Auftritt in Köln sein", sagt Rolf König, Keyboarder von "Alt Schuss". König befürchtet, dass seine Band es allein wegen des Namens "schon schwer" haben wird. Das Getränk "Alt Schuss" kennt in Köln nämlich kein Mensch - in Düsseldorf meint es Altbier mit Cola oder Malzbier.