Corona-Krise in Düsseldorf : Köln-Düsseldorfer verschiebt Saisonstart für ihre Schiffstouren

Corona-Krise in Düsseldorf

Düsseldorf Die Schiffstouren auf dem Rhein sollen voraussichtlich ab Mai wieder angeboten werden. Das Unternehmen startet eine Gutscheinaktion und hofft, dass viele Kunden bald wieder Lust auf eine Tagestour haben. Man rechne aber mit einem schwierigen Jahr.

Wegen der Corona-Krise wird in diesem Jahr kein Schiff der Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt zu Ostern ablegen. Man habe zwar auch in diesem Jahr den Winter intensiv genutzt, um die Schiffe herauszuputzen und notwendige Reparaturen und Verschönerungsarbeiten vorzunehmen, teilte das Unternehmen mit. „Und doch ist in diesem Jahr alles anders.“ Vorerst ist als Datum für den Saisonstart der 1. Mai vorgesehen.