Auf dem Rhein bei Düsseldorf : Köln-Düsseldorfer baut sich ein Traumschiff

Die RheinGalaxie soll ab Mai von Düsseldorf aus auf dem Rhein unterwegs sein. Foto: Köln-Düsseldorfer

Düsseldorf In den Niederlanden wird an der 13 Millionen Euro teuren MS RheinGalaxie gebaut – einem Schiff mit Platz für bis zu 1000 Besucher. Zudem investiert das Unternehmen in die Steiger in der Landeshauptstadt. Für den Schiffsneubau hätte man schon einen guten Platz im Auge.