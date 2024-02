Karneval in Düsseldorf Wie 45.000 Jecken auf der Königsallee feierten

Neu war zudem ein Sicherheitsaspekt: An der Ecke zur Steinstraße hatte die Polizei eine mobile Videoüberwachung installiert. Ansonsten waren die Einsatzkräfte in großer Zahl präsent. Eine erste Bilanz zog eine Sprecherin am späten Nachmittag, die die Einsatzlage beim Kö-Treiben als sehr ruhig beschrieb. Lediglich in den Nächten habe es in der Altstadt einige Einsätze gegeben.