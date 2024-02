Karneval in Düsseldorf Wie die Jecken die Königsallee in eine Partymeile verwandeln

Die Königsallee ist am Sonntag von der Luxus- zur jecken Partymeile geworden. Nach zunächst relativ wenig Andrang in den Mittagsstunden nach dem Start um 11 Uhr, wurde es dann am frühen Nachmittag immer voller. Neu in diesem Jahr: die Schausteller treten als Organisatoren auf, nachdem das Comitee Düsseldorfer Carneval sich dazu aus finanziellen Gründen nicht mehr in der Lage gesehen hatte. Damit verbunden ist, dass die Kö nicht mehr zentral mit Musik beschallt wird, sondern es viele kleine musikalische Feierinseln gibt.