Karneval in Düsseldorf Narren trotzen dem Nieselregen auf der Kö

Der Straßenkarneval geht munter weiter: Am Sonntag lockte das traditionsreiche Kö-Treiben an Düsseldorfs Modemeile Tausende Menschen in die Stadt. Viele Schaulustige und das jecke Partyvolk vermischten sich, aus den Boxen an der Kö dröhnte ununterbrochen Feiermusik – auch Musikwünsche wurden erfüllt. So wurde sich passend zum Wetter auch „It‘s Raining Men“ gewünscht. Der Regen bis zur Mittagszeit hatte zwar für einen etwas verhaltenen Start gesorgt, aber am späten Mittag war die Königsallee dann prall gefüllt mit Närrinnen und Narren aus Düsseldorf und dem Umland.