Am Samstag gibt es Freikarten zu gewinnen : Kö-Flair auf der Galopprennbahn in Grafenberg

Die Reiterinnen Lina Gondek und Nena Kohne präsentieren den Korb mit Glückskeksen. In 250 Keksen sind Freikarten versteckt. Foto: Anne Orthen

Düsseldorf Beim Königsallee-Renntag gibt es am Sonntag ein Programm für Familien. Wer Glück hat, gewinnt am Samstag Freikarten für das Event.

Von Marie Bockholt

Eine Dame mit großem Hut und in Kostüm spaziert am Samstag, 11. Juni, über die Königsallee. Begleitet wird sie von einem Jockey. Das Duo verteilt zwischen 12 und 17 Uhr Glückskekse an Passanten. Wer gerne den Königsallee-Renntag in Grafenberg besuchen möchte und noch keine Eintrittskarte hat, sollte zugreifen. In 250 der insgesamt 5000 zu verteilenden Kekse befinden sich Freikarten für die Veranstaltung.

Der Renntag selbst findet am Sonntag statt. Dann erwarten die Veranstalter internationale Größen im Galopprennsport. „Pferdebesitzer Antoine Griezmann, einer der besten Fußballspieler, kann zwar selbst nicht kommen, schickt aber ein sehr gutes Pferd und einen Top-Jockey“, sagt Peter Endres. Der Präsident des Düsseldorfer Reiter- und Rennvereins freut sich, dass wieder Besucher beim Königsallee-Renntag dabei sein können. In den vergangenen zwei Jahren war das wegen der Corona-Pandemie nicht möglich.

Peter Wienen, Vorsitzender der Interessengemeinschaft der Kö-Anlieger, betont: „Das wird ein Event für die ganze Familie.“ Auf dem Gelände in Grafenberg ist eine Fotobox aufgebaut. „Besucher können hier in einen echten Jockey-Dress schlüpfen und das Bild als Andenken mit nach Hause nehmen“, sagt Andrea Höngesberg, Geschäftsführerin des Düsseldorfer Reiter- und Rennvereins. Auch das Ponyreiten für Kinder wird wieder angeboten. Zu Gast sind in Grafenberg unter anderem Mode-Influencerin Alexandra Lapp, Schauspieler Michael Naseband und Oberbürgermeister Stephan Keller.

Neun sportliche Prüfungen stehen am Renntag an. Unter anderem gibt es eine wichtige Vorprüfung für das deutsche Derby: Das „Grafenberger Derby-Trial“, eine mit 22.500 Euro dotierte Listenprüfung. Ein Preisgeld von 125.000 Euro erhält der Gewinner des Wettbewerbs „Wempe 102. German 1000 Guineas“. Das Rennen für dreijährige Stuten führt über eine Strecke von 1600 Meter.

Erstmals vor sieben Jahren organisierte der Düsseldorfer Reiter- und Rennverein gemeinsam mit Partnern von der Kö den Königsallee-Renntag. „Wir haben uns damals gefragt: Wo kann man das tragen, was auf der Kö gekauft wird“, erklärt Endres. Besucher können am Sonntag also außergewöhnliche Styles bewundern oder auch selbst tragen.