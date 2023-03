“Le Coeur“ in Düsseldorf Das Herz der Kö zieht um

Die Buchstaben des Schriftzugs „Le Coeur“ zogen am Wochenende auf der Kö-Baustelle um. So heißt das Projekt, das für 400 Millionen Euro in der Mitte der Kö entsteht. Die alte Commerzbank wird dafür teils abgerissen, was rund 2000 Lkw-Fuhren bedeutet.