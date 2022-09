Sperrung : Rasen auf der Pyramide am Kö-Bogen II wird erneuert

Für ein paar Tage gesperrt: der Rasen auf der Pyramide. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf In den vergangenen Tagen sorgte ein Zaun an der Wiese am Kö-Bogen II für Erstaunen. Die Rasenfläche ist zurzeit gesperrt, Besucher müssen eine Weile auf spektakuläre Bilder verzichten.

(jj) Bei Düsseldorf-Besuchern zählt die Wiese auf der Pyramide am Kö-Bogen II zu den beliebtesten Punkten für einen Schnappschuss. Nicht zuletzt der Blick auf Schauspiel- und Dreischeibenhaus macht den Ort attraktiv. Doch seit dem vergangenen Mittwoch verhindern rot-weiße Warnbaken das Betreten der Fläche. „Wir haben etwa 25 Quadratmeter zertretenen Rollrasen in der Spitze dieser Fläche ausgetauscht, damit die Pyramide bei der Einweihung des Gründgens-Platzes am Samstag ein schönes Bild bietet“, sagt Miriam Elbahi, Geschäftsführerin des Projektentwicklers Centrum. Die Sperrung sei notwendig, weil der neue Rasen sich erst einmal festigen müsse. „Die Spitze wird stark beansprucht, aber das wird sich auch in Zukunft kaum vermeiden lassen und ist so gewollt“, sagt Elbahi. Sie rechnet damit, dass der Rasen ab 8. September wieder für alle begehbar sein wird.

(jj)