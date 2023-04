Arbeiten an der Landskrone Wie sich der Kö-Bogen zurzeit verändert

Nach viel Kritik am Zustand der Landskrone sowie den Aufenthaltsflächen vor den Libeskind-Bauten zeigt sich jetzt, wie die Stadt die Gestaltung verbessern will. Noch ist die zum Hofgarten ausgerichtete Flächen am Kö-Bogen abgesperrt, die Bauarbeiten laufen. Doch die ersten Pflanzen sind platziert, etwa an der jetzt mit Maschendrahtzaun abgesperrten Böschung oder zwischen den Sitzstufen.