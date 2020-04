Dass die unterste Reihe noch nicht mit einem ganz so üppigen Grün aufwarten kann, liegt an dem kühleren Wetter im Ammerland. Dort wurden die Hainbuchen über Jahre für ihren Einsatz in Düsseldorf herangezogen – und von dort kamen die letzten Heckensträucher jetzt erst. Sie werden in einigen Tagen genauso üppig grünen wie die übrigen Hainbuchen.