Dreiecksdach am Kö-Bogen II : Düsseldorfs ungewöhnlichste Wiese steht jetzt allen offen

Düsseldorf Das dreieckige Grasdach auf dem Gustaf-Gründgens-Platz steht ab jetzt der Bevölkerung offen. Die Planer hoffen auf einen neuen Anziehungspunkt – und haben eine Bitte an die Nutzer.

Lange lag der Rasen verlockend da, doch niemand durfte ihn betreten – jetzt wurde das satte Grün auf dem Dreieckgebäude des Kö-Bogens freigegeben. Und sofort nahmen am Samstag die ersten Flaneure die 1400 Quadratmeter große Wiese in Besitz.

Was Der Der Kö-Bogen II ist ein 600 Millionen Euro teuresInvestorenprojekt mit 24 000 Quadratmeter Ladenfläche, 5500 Quadratmeter Bürofläche und 450 Stellplätzen in der neuen Tiefgarage.

Und als für den Eröffnungstermin am Donnerstag Regen angekündigt wurde, wurde die „Erstbesteigung“ des zehn Meter hohen Bauwerks um zwei weitere Tage verschoben. „Wir wollten die Rasenfläche mit einem lauten Knall freigeben und sie sollte direkt so genutzt werden, wie wir uns das vorstellen. Das hätte im Regen nicht funktioniert“, erläutert Elbahi.

Um die Nutzung trotz Schräglage so ungefährlich wie möglich zu machen – immerhin beträgt der Steigungswinkel 21 Grad – ist auf Bodenhöhe an beiden Geländern eine Art „Gebrauchsanweisung“ in Piktogrammform angebracht. Dabei geht es darum, was auf dem Dach des Dreiecksgebäudes verboten ist. Dazu gehören Radfahren, Rollschuhlaufen, Grillen, offenes Feuer. Auch das Springen über die Absperrung springen ist verboten.