Schadowstraße in Düsseldorf Anlieger droht mit Klage gegen LED-Wand am Kö-Bogen

Die UCM nennt in ihrer Antwort auf unsere Anfrage die Genehmigungsgrundlage. Die Ämter der Stadt hätten sich auf die einschlägige technische Richtlinie, bezeichnet als „Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI)“ mit Stand von November 2015 bezogen. Die höchstzulässigen Lux-Werte, die an nachbarlichen Fassaden auftreffen dürfen, seien in den Nebenbestimmungen exakt nach dieser LAI-Richtlinie festgesetzt worden. Sie würden an allen Fassaden der gegenüberliegenden Straßenseite der Schadowstraße eingehalten.