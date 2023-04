Infoveranstaltung Die Kultur hat eine Zukunft an der Kö 106

Stadtmitte · Ende Juni wird der Abschied vom Kunstraum gefeiert, in dem in einem Jahr vielen Veranstaltungen stattgefunden haben. Der Kö-Tower, der an dieser Stelle gebaut wird, soll kein abweisendes Bürogebäude sein, sondern sich für Menschen öffnen.

21.04.2023, 05:15 Uhr

So wird der neue Kö-Tower am südlichen Ende der Prachtstraße aussehen. Foto: RKW Architektur + / Visualisierung: Formtool, Anton Kolev/RKW Architektur +/Visualisierung: Formtool, Anton Kolev

Von Tino Hermanns