Kultur in Düsseldorf Kö 106 darf noch bis Karneval weitermachen

„Nachdem die Kö 106 unerwartet doch noch für ein paar Monate länger von uns bespielt werden darf, mussten äußerst kurzfristig Termine organisiert werden. Dies ist mir bis zum Jahresende so einigermaßen gelungen“, sagt Initiator Roland Ermrich, der das nur nicht ausreichend nach außen kommunizieren konnte. „Es fehlt halt an Mitstreitern, die kurzfristig und ehrenamtlich Aufgaben übernehmen, über Facebook, Instagram oder auf der Webseite unsere Aktivitäten mitteilen“, so Ermrich. Parallel weitergeführt wird auch noch die zweite Zwischennutzung, die Park-Kultur an der Oststraße. „Im Vergleich zur Kö 106 gibt es in der Park-Kultur allerdings weniger öffentliche Veranstaltungen. Dies liegt darin begründet, dass dort ständig neue, zusätzliche, nicht öffentliche Veranstaltungen stattfinden – zum Beispiel Proben von Theater- und Tanzgruppen oder Musikbands, Workshops oder Diskussionsrunden von Vereinen und Initiativen. Es mangelt offensichtlich in Düsseldorf an ausreichenden Räumlichkeiten hierfür“, kritisiert Ermrich.