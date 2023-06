Kunstraum an der Kö 106 Große Kunst im Abrissgebäude

„Ich habe noch nie zuvor so groß gemalt“, gesteht Lehnert. „Das Sonnensegel habe ich auf den Boden ausgelegt und musste mir vorstellen, wie es bemalt von unten aussieht.“ Inspiriert wurde sie von Wellenbewegungen des Wassers und von Korallenriffen. „Ich wollte die Natur in die kühle und anonyme Architektur bringen“, sagt Lehnert. „Ich wollte es gemütlicher machen und Wärme sowie Leben hineinbringen.“ Die Ausstellung von Lehnert, die bei Siegfried Anzinger an der Kunstakademie studiert hat, und des Ukrainers Aljoscha, der Gasthörer an der Akademie bei Konrad Klappheck war, ist die Abschiedsvorstellung. Der Gebäudekomplex Kö 106 muss einem Neubau weichen. Bevor die Bagger anrücken wird „Volatile Floating“ abgebaut. Und wahrscheinlich wird auch die Glaskunst der Nachwelt erhalten bleiben und nicht zerstört. „Wir haben Ideen, wie wir die Fenster retten können“, erklärt Ralf Wittner, Senior Project Manager von Catella, die den Rück- und Neubau verantwortet. „Ich kann mir gut vorstellen, die Lehnert-Fenster in den Aufzügen zu integrieren.“ Sollte das nicht klappen, wird auf jeden Fall eine der Glasmalereien für die Nachwelt gesichert. „Sicher ist, dass das Fenster mit dem grimmigen Fisch gerettet wird“, sagte Wittner. „Das ist meine Lieblingsscheibe.“