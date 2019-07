Landgericht Düsseldorf : Koch soll Frau misshandelt und Haus angezündet haben

Foto: dpa/Martin Gerten

Ein arbeitsloser Koch (39) steht seit Freitag vor dem Landgericht in Düsseldorf, weil der seine Frau über Jahre hinweg misshandelt und zuletzt sogar deren Elternhaus am Sandweg frühmorgens in Brand gesteckt haben soll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Obwohl der Familienvater durch Alkohol und Rauschgift schwer benebelt war, hatte er noch versucht, das Feuer wieder zu löschen. Trotzdem entstand erheblicher Sachschaden. Am nächsten Montag will er zur Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung und Brandstiftung vor Gericht aussagen.

Seit die gemeinsame Tochter drei Jahre alt war, musste das Kind immer wieder erleben, dass der Angeklagte im Rausch ausgerastet ist, seine Frau malträtiert hat, so die Anklage. Demnach habe er sie gewürgt bis fast zur Ohnmacht, habe an einem anderen Tag auch mit einem Besen zugeschlagen, bis der zerbrach. Später soll er eine Schubkarre nach seiner Frau geschleudert und sie verletzt haben. Als sie schließlich auf einer Trennung bestand und mit der Tochter zu ihrer Mutter ins Haus am Sandweg zog, wurde der Angeklagte angeblich immer eifersüchtiger. Trotzdem ließ sie Anfang 2019 zu, dass er wieder bei ihr übernachtete. Bis zum 5. Februar ging dort angeblich alles gut. Dann aber gab es erneut Streit, im Zorn verließen Mutter und Kind das Haus. Und in den frühen Morgenstunden legte der 39-Jährige im Keller dann Feuer. Er habe gewusst, dass niemand zuhause war, als er eine Decke anzündete, sei aber überrascht gewesen, wie schnell die Flammen um sich griffen. Per Gartenschlauch und Feuerlöscher habe er versucht, das Feuer zu stoppen. Als das misslang, sei er fast zwanzig Minuten bis zum nächsten Polizeiposten gelaufen, habe Alarm geschlagen. Am Haus entstand ein Schaden von fast 70.000 Euro. Die Feuerwehr verhinderte, dass das Feuer die Gasheizung erreichte. Für den Prozess gegen den 39-Jährigen sind vier Verhandlungstage reserviert.

(wuk)