Knöllchen-Übersicht 2020 für Düsseldorf : Spitzenreiter raste mit 161 km/h durch den Rheinufertunnel

Düsseldorf Fast eine halbe Million Falschparker und mehr als 200.000 Temposünder wurden 2020 in Düsseldorf erwischt. Die Zahlen klingen gewaltig, sind aber im Vergleich leicht gesunken. Die Düsseldorfer Knöllchen-Übersicht für das vergangene Jahr.

An den elf sonstigen stationären Überwachungsanlagen waren 32.507 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs (2019: 48.231). Enthalten sind darin auch die Werte der Blitzer auf der A44. Diese Messanlage wurde wegen einer Baustelle jedoch erst im Dezember 2020 wieder in Betrieb genommen. Mit mobilen und einem halb-stationären Messgerät wurden an mehr als 700 möglichen Standorten in der Stadt 58.157 Verkehrssünder ertappt (2019: 75.506).