Knöllchen der Rheinbahn lösen das Problem nicht

Kommentar : Knöllchen lösen das Problem nicht

Falschparker an Bushaltestellen behindern immer wieder die Rheinbahn. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die Rheinbahn zeigt Falschparker an, die Awista will das tun und auch immer mehr Bürger zeigen Verstöße an. Helfen wird das nicht, meint unsere Autorin – weil die Ursache des Problems mit Knöllchen nicht bekämpft wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Laura Ihme Von Laura Ihme Redakteurin Autorendetails aufklappen Laura Ihme (lai) ist Redakteurin in der Lokalredaktion Düsseldorf und kümmert sich dort vor allem um kommunalpolitische Themen. zum Autorenprofil