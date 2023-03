Klopapier-Hersteller aus Düsseldorf Hakle wird nach Insolvenz ins Ausland verkauft

Düsseldorf · Im September 2022 musste der Düsseldorfer Klopapier-Hersteller Hakle Insolvenz anmelden, jetzt gibt es einen Käufer: Ein Unternehmen aus dem europäischen Ausland übernimmt. Was mit der Produktion am Standort in Reisholz passiert.

29.03.2023, 11:20 Uhr

Hakle-Logo am Werk in Düsseldorf-Reisholz: „Unsere Ausdauer im Bieterverfahren war wichtig.“ Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Hakle wird italienisch: Das Familienunternehmen Sofidel aus der Toskana übernimmt alle Marken des Düsseldorfer Hygienepapier-Herstellers. Das gab Hakle am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt. Sofidel produziert ebenfalls Hygientücher für den Hausgebrauch und ist in Deutschland bisher vor allem mit Marken wie Regina (Toilettenpapier) und Softis (Taschentücher) bekannt. Jetzt gehören auch die deutschen Traditionsmarken Hakle und Dick&Durstig zum Sortiment.