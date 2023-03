Klopapier-Hersteller aus Düsseldorf Hakle-Marken werden nach Insolvenz ins Ausland verkauft

Das Familienunternehmen Sofidel aus der Toskana übernimmt die deutschen Marken des Düsseldorfer Hygienepapier-Herstellers Hakle. Die Produktion in der Papierfabrik in Reisholz geht weiter, wird künftig aber als eigenständiges Unternehmen geführt und damit unter einem neuen Namen. Das gab Hakle am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt.