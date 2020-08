Wahlkampf in Düsseldorf : Bundespolitiker unterstützen OB-Kandidaten

Umweltministerin Svenja Schulze (SPD, v.l.) beim Logistikunternhemen ABC-Logistik mit ihren Parteigenossen Andreas Rimkus und Thomas Geisel sowie Holger Te Heesen (ABC-Logistik) Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Mit Katrin Göring-Eckardt (Grüne) im Lernhaus Hispi, mit Julia Klöckner (CDU) im Gartencenter, mit Svenja Schulze (SPD) bei einer Logistik-Firma. Die OB-Kandidaten der großen Parteien bekommen in diesen Tagen prominente Unterstützung.

Der Wahlkampf in Düsseldorf läuft drei Wochen vor der Kommunalwahl auf Hochtouren. Die Oberbürgermeister-Kandidaten von SPD, Grünen und CDU haben dabei in dieser Woche auch Termine mit bekannten Bundespolitikern gemacht – und weitere sind geplant.

Grüne Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, hat mit OB-Kandidat Stefan Engstfeld das Lernhaus Hispi in der Innenstadt besucht. Er hatte es zuvor bei einer Podiumsdiskussion kennengelernt und es danach noch einmal näher ansehen wollen. Der Name der Einrichtung steht für „Hilfe bei der sprachlichen Integration“. Was das genau bedeutet, erfuhren die Politiker bei einer umfassenden Führung von Gründerin Karin Jungjohann – und von Flüchtlingen und Helferinnen und Helfern, die bereitwillig Auskunft über den Alltag im Hispi gaben. Dort gibt es Sprachkurse für unterschiedliche Lernniveaus, aber auch Begleitung im Allltag, beispielsweise bei Behördengängen.

„Das Hispi ist insgesamt eine Herzensangelegenheit von sehr vielen Menschen“, befand Göring-Eckardt im Anschluss an eine lange Fragerunde. Trotz aller Widrigkeiten engagierten sich hier Menschen und blieben auch dabei. „Wir sollten als Gesellschaft dankbar dafür sein, dass es solche Initiativen gibt.“ Das bedeute aber auch, dass Kommune und Land den Rahmen dafür schaffen müssten.

CDU Großer Bahnhof für die Landwirtschaftsministerin: Nicht nur OB-Kandidat Stephan Keller, sondern auch die beiden Düsseldorfer Bundestagsabgeordneten Thomas Jarzombek sowie die Landtagsabgeordnete Angela Erwin begrüßten die Ministerin beim Besuch des Gartenbaubetriebs von Thomas Schier in Hamm – natürlich alle mit Mund-Nasen-Schutz. Die Ministerin sagte vor Mitgliedern des Verbands der Düsseldorfer Gartenbaubetriebe, sie stehe bei den vielen Veränderungen etwa für den Klimaschutz auf der Seite der Betriebe. Wenn zum Beispel der Torfabbau zurückgefahren werden soll, weil er als klimaschädlich gilt, brauche die Branche Alternativen. Düsseldorfs CDU-Chef Jarzombek betonte, man habe für die Ministerin echte Landwirtschaft in der Großstadt zu bieten – der Großbetrieb in Hamm hat eine lange Tradition.

Julia Klöckner (2.v.r.) mit CDU-Kandidat Stephan Keller (orange Maske) und Parteikollegen beim Besuch des Gartenbaubetriebs Schier in Flehe. Foto: dpa/Jonas Güttler