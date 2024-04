Neues Verzeichnis erschienen So finden Düsseldorfer das beste Krankenhaus für sich

Düsseldorf · In einem Online-Verzeichnis kann man sich über Angebot und Behandlungsqualität der Kliniken bundesweit informieren. Wie schneiden die Düsseldorfer Kliniken ab? Und in welchen Bereichen liegen die Häuser an der Spitze?

24.04.2024 , 11:27 Uhr

Die Düsseldorfer Uniklinik schneidet zum Beispiel sehr gut bei Brustkrebsbehandlungen ab. Foto: Christoph Schroeter

Von Semiha Ünlü Redakteurin der Lokalredaktion Düsseldorf