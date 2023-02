Schnelle Hilfe bei Luftnot Kliniken gründen erstes Atemnotfallzentrum in Düsseldorf

„Viele Atemnot-Problematiken ergeben sich aus einer Herzerkrankung. In beiden Kliniken sind spezialisierte Mediziner verfügbar, die bei Bedarf direkt in einem Herzkatheterlabor prüfen, worin die Ursache der akuten Atemnot liegt und auch die Therapie dort unmittelbar einleiten können“, sagt Professor Malte Kelm, UKD-Direktor der Klinik für Kardiologie, Pneumologie und Angiologie. Diese sofortige Verfügbarkeit vor Ort sei „ein besonderes Merkmal“ des neuen Zentrums. „Die notfallmedizinischen Möglichkeiten der Notaufnahme werden durch den Einbezug der Lungen- und der Herzspezialisten deutlich erweitert“ beschreibt Michael Bernhard, UKD-Leiter der zentralen Notaufnahme, die Verbesserung der Versorgungslage. Diagnose und Behandlung von Luftnot erfolgen durch das neue Zentrum „präziser und schneller – auch in der Weiterversorgung. Das neue und besondere Angebot ist, dass im Team vor Ort Lungenfachärzte und Kardiologen gemeinsam auf die Patientinnen und Patienten schauen“, sagt Professor Stefan Krüger, Chefarzt der Klinik für Pneumologie, Kardiologie und internistische Intensivmedizin am FNK über die Vorteile des neuen klinikübergreifenden Zentrums. Demzufolge müssten in der Klinik beide Fachdisziplinen Kardiologie und Pneumologie vorhanden sein, was nicht überall der Fall ist. „Genau das ist in beiden Krankenhäusern aber gegeben durch die entsprechenden Spezialisten und die technische Infrastruktur.“