Medizin in Düsseldorf : Klinik-Ärzte geben wegen Corona Video-Sprechstunden

Düsseldorf Aus Angst vor einer Ansteckung mit Covid-19 trauen sich viele Kranke nicht mehr ins Krankenhaus. An der Schön-Klinik hat man sich deswegen etwas für sie einfallen lassen, denn Beratung ist wichtig.

Es ist eine Entwicklung, die an vielen Krankenhäusern in der Corona-Pandemie zu beobachten ist: Kranke trauen sich aus Angst vor einer Ansteckung nicht ins Krankenhaus, auch nicht in die Notaufnahmen. Oder weil sie befürchten, nach dem Besuch vom Gesundheitsamt einen Brief zu erhalten, in dem sie aufgefordert werden, sich sofort für zwei Wochen in häusliche Quarantäne zu begeben, weil jemand vor Ort inzwischen nachweislich infiziert ist oder Kontakt mit einem Infizierten hatte. Doch sich ärztliche Hilfe und Rat zu spät einzuholen, kann gefährlich sein, weiß man auch an der Schön-Klinik im Stadtteil Heerdt und hat daher neue Wege gesucht, um den Kontakt zu den Betroffenen sicherzustellen.