Klimawandel in Düsseldorf : Wettlauf gegen die Hitze

Die Hitze lässt die Grünflächen verdorren, hier im Rheinpark in Golzheim. Viele Menschen leiden unter den hohen Temperaturen. Die Stadt hat noch einiges in Sachen Klimaanpassung zu tun. Foto: Marie Bockholt

Düsseldorf Der Klimawandel bringt auch in Düsseldorf immer mehr Hitzewellen. Mit Wasserneblern will die Politik gegen die Erhitzung von Plätzen vorgehen. Was verschafft der Landeshauptstadt noch Kühlung?