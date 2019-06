Klimaschutz in Düsseldorf : Flughafen will klimafreundlicher werden

Düsseldorf Fast 200 Flughäfen aus 24 Ländern haben versprochen, ihre Klimaschutzziele weiter zu verschärfen. Der Airport Düsseldorf soll unter anderem bald ans Fernwärmenetz angeschlossen. Die Heizungssteuerung wird ausgebaut.

Der Flughafen hat zum wiederholten Male die dritte Stufe („Optimisation“) des internationalen Zertifizierungsprogramms „Airport Carbon Accreditation erreicht. Das Klimaschutz-Siegel bestätigt die Leistungen zur CO 2- Reduzierung, die bereits erbracht wurden. So konnte der Flughafen nach eigenen Angaben gleich zwei seiner Ziele vorzeitig erreichen: das Vorhaben, den CO 2 -Ausstoß bis zum Jahr 2020 pro Verkehrseinheit (internationale Berechnungsgröße für einen Passagier mit Gepäck oder 100 Kilogramm Frachtgut) auf 2,55 Kilogramm CO 2 zu senken. Und das Ziel, 30 Fahrzeuge am Standort auf alternative Antriebe umzustellen. Elf Elektroautos sowie 32 Hybrid-Autos sind bereits Teil des Fuhrparks. Als weitere Maßnahmen zum Klimaschutz betreibt der Airport beispielsweise Solaranlagen, eine Absorptionskälteanlage und zwei Blockheizkraftwerke. Hinzu kommen der verstärkte Einsatz von LED-Lampen und die Optimierung der Raumluftanlagen des Terminals. Die nachhaltige Heizungssteuerung mittels Wettervorhersage wird derzeit weiter ausgebaut. Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen bereits in Planung. So wird der Flughafen an das zentrale Fernwärmenetz der Stadtwerke angeschlossen und kann künftig das Terminal und weitere Gebäude umwelt- und klimafreundlich beheizen. Geplant ist der Anschluss an das Fernwärmenetz bis Ende 2019.