Klimaschutz in der Landeshauptstadt : Düsseldorfs Oberbürgermeister Geisel schlägt City-Maut vor

Thomas Geisel. (Archiv). Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf SPD-Politiker Thomas Geisel zeigt sich offen für eine Gebühr für Autofahrer, die Straßen in der Düsseldorfer Innenstadt befahren wollen. Er will sie aber an eine Bedingung knüpfen.

Der Oberbürgermeister von Düsseldorf, Thomas Geisel (SPD), hat eine City-Maut für die Landeshauptstadt angeregt. Er will die Gebühr an den Abgasausstoß von Fahrzeugen knüpfen. Geisel sagte am Donnerstag im Stadtrat, eine solche Maut für Autofahrer, die in die Innenstadt fahren wollen, dürfe „perspektivisch kein Tabu sein, wenn man es ernst meint mit dem Klimaschutz“. Die Gebühr solle aber „emissionsabhängig“ sein. Nähere Angaben machte Geisel nicht. Das prominenteste Vorbild für eine City-Maut ist London.

Geisel stellte am Donnerstag den Haushaltsplan für das kommende Jahr vor. Zu diesem Termin halten Oberbürgermeister traditionell eine Rede über ihre politischen Vorhaben für die kommenden Jahre. Die Verkehrswende bildete neben dem Wohnungsbau das zentrale Thema von Geisels Ansprache.

Der SPD-Politiker sprach sich in diesem Zusammenhang auch für die Einführung einer verbilligten Jahreskarte für Bus und Bahn für 365 Euro aus. Vorbild ist die Stadt Wien.

Zudem will Geisel ein durchgängiges Parkraumbewirtschaftungskonzept für die Innenstadt vorantreiben, also das Parken von Autos im Straßenraum durchgehend an Gebühren oder Zeitregelungen binden. Anwohner sollen dabei privilegiert werden. Geisel will auch mehr Radwege bauen, dafür sollen teilweise auch Fahrspuren für Autos wegfallen. Man könne den Straßenraum nicht vergrößern, sagte Geisel. „Die Entscheidung sollte im Zweifel nicht zugunsten des Pkw fallen.“

Geisel führt das Düsseldorfer Rathaus seit 2014. Er tritt bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr für eine zweite Amtszeit an. Düsseldorfs Stadtchef gilt als Auto-Kritiker. Er hat schon wiederholt gesagt, dass er Pkw für „uneffiziente“ Verkehrsmittel für wachsende und eng bebaute Städte hält und einen größeren Anteil von ÖPNV und Radverkehr erreichen will. Darüber hinaus steht Düsseldorf wegen der drohenden Diesel-Fahrverbote unter Handlungsdruck.

