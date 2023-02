Klimakleber in Düsseldorf Das Warten der Polizei auf den „Lösetechniker“

Düsseldorf · Am Montag hatten sich Aktivisten der „Letzten Generation“ am Graf-Adolf-Platz in Düsseldorf auf der Straße festgeklebt und den Verkehr behindert. Was die Polizei jetzt plant, um gegen künftige Aktionen gerüstet zu sein.

07.02.2023, 15:22 Uhr

15 Bilder Klimaaktivisten kleben sich in Düsseldorf auf Straße fest 15 Bilder Foto: Christoph Schroeter

Von Christoph Schroeter