Aktion für Klimagerechtigkeit Klimaaktivisten besetzen Hörsaal der Uni Düsseldorf

Studierende der Heinrich-Heine-Universität haben am Montagmittag einen Hörsaal der Philosophischen Fakultät an der Heinrich-Heine-Universität besetzt. „Seit 2019 streikt Fridays For Future mit hunderttausenden Menschen für eine bessere Klimapolitik. Doch die Politik macht eine 1,5°-Welt zunehmend unmöglich, weshalb wir einen Schritt weitergehen müssen und weltweit Schulen und Universitäten besetzen“, heißt es in einer Mitteilung an unsere Redaktion. „Damit wollen wir die Forderung nach Klimagerechtigkeit unterstreichen“, sagt Lisa Engelhart vom „End Fossil Occupy“-Bündnis darin.