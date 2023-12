19-Jährige war nicht auf dem Rollfeld Klima-Kleber-Aktion am Düsseldorfer Flughafen – erstes Verfahren eingestellt

Die Behörde in Westfalen hatte das Verfahren aus Düsseldorf übernommen, weil die ehemals Beschuldigte unter 21 Jahre alt ist – und damit unter das Jugendstrafrecht fällt. Damit ist immer die Staatsanwaltschaft am Wohnort zuständig, nicht die am Tatort (also Düsseldorf). Aus diesem Grund wurden auch noch zwei weitere Ermittlungsverfahren weiter gereicht, die aber noch laufen. In Düsseldorf selbst liegen noch sieben weitere Verfahren gegen Beschuldigte, die älter als 21 sind.