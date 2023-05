Planen in Düsseldorf Abschied vom Idyll

Er liegt ein wenig versteckt an der Quadenhofstraße, beginnt dort, wo der Friedhof endet, der Weg nach oben führt zum alten Jüdischen Friedhof. Dazwischen befinden sich Kleingärten, vielleicht 30 oder ein paar mehr, die keinem Verein angeschlossen sind. Es handelt sich um Grabeland, es sind also eigentlich Grundstücke, die nur leihweise zur Verfügung gestellt wurden, auf denen man zudem nicht bauen, nichts verändern darf. Aber diese Duldung gibt es halt nun schon seit vielen Jahrzehnten, die Gerresheimer Glashütte hat die Parzellen nach dem Zweiten Weltkrieg wohl ihren Mitarbeitern zur Verfügung gestellt, so erzählt man es sich zumindest unter den Pächtern. Wie das alles exakt war, das weiß heute keiner mehr so genau.