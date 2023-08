Kinder in Düsseldorf Kleine „Tonnenflitzer“ starten bei der „Kö Meile“

Das Thema Sport und Schule ist Hankammer wichtig – und wird zurzeit breit diskutiert: Seit diesem Schuljahr sind die Bundesjugendspiele in Grundschulen kein Wettkampf mehr. Statt Stoppuhr und Maßband wird geschätzt – für weniger Leistungsdruck. Für Hankammer eine überflüssige Debatte – Hauptsache, die Kinder haben Spaß an Bewegung: An ihrer Schule gibt es im Wechsel an drei Stunden in der Woche Sport, Schwimmen und Eislaufen. Die „Kö Meile“ ist der Nachfolger des traditionellen „Kö Laufs“. Der von einem Sportschuhhersteller präsentierte Wettbewerb ist für verschiedene Altersklassen und findet in verschiedenen Distanzen statt.