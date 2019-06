Kirche in Düsseldorf : Kleine Kapelle kommt ganz groß raus

Vor der Blutskapelle: (v.l.) Johann Wollny, Pfarrer Oliver Boss, Rosemarie Theiß, Volker Dischleid und Hanno Bremer. Foto: Anne Orthen (ort)

Gerresheim Die Blutskapelle in Gerresheim wird aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Sie soll wieder häufiger genutzt werden und zur Andacht und zur Besichtigung offen stehen. Die Gerresheimer Jonges haben die Patenschaft übernommen.

Pfarrer Monsignore Oliver Boss und der Kirchenvorstand der katholischen Kirchengemeinde St. Margareta möchten die Blutskapelle in Gerresheim aus dem Dornröschenschlaf wecken. Damit sie künftig wieder häufiger genutzt werden und zumindest zeitweise auch zur Andacht und zur Besichtigung offen stehen kann, haben die Gerresheimer Jonges die Patenschaft für das kleine Gotteshaus an der Heyestraße (Ecke Pilgerweg) übernommen. Damit erklären die Jonges ihre Bereitschaft, die umzäunte Außenanlage zu pflegen, für Rasen- und Grünschnitt zu sorgen und kleinere Arbeiten an dem historischen Gebäude zu übernehmen. Wie Karl-Hans Gräwe von den Jonges erklärt, soll auf dem Areal auch eine bienenfreundliche Blumenwiese entstehen. Das kleine Gotteshaus gehört der Kirche, das Grundstück der Stadt. Ute Schulz hatte sich jahrelang um die Kapelle gekümmert, sie wohnt inzwischen aber in Meschede.

In den vergangenen Monaten wurden bereits Sträucher und Büsche gekürzt und das fast kniehohe Gras geschnitten. Das Bauunternehmen Wollny legte einen Plattenweg vom Gittertörchen bis zum Kapelleneingang an. Dabei spendete Firmeninhaber Johann Wollny die gesamten Material- und Arbeitskosten. „Er will halt in den Himmel“, kommentiert Gräwe das Engagement des Sponsors launig, „obwohl der Zugang natürlich nicht käuflich ist“.

Info Zwei Vorträge zur Reliquienverehrung Vortrag Zu der Fragestellung „Reliquienverehrung heute?“ gibt es am Mittwoch, 26. Juni, 19.30 Uhr, in der Basilika St. Margareta, zwei Vorträge: Beate Johlen-Budnik spricht über „Reliquiare als Informationsträger“ und Wolfgang Reuter über „Psychoanalytische und theologische Überlegungen zur Praxis der Reliquienverehrung“.



Blutprozession am Sonntag, 23. Juni, um 9.30 Uhr mit Hochamt in der Basilika und anschließender Prozession.

Auch der Bürger- und Heimatverein unterstützt das Anliegen der Kirchengemeinde St. Margareta. Bereits vor einiger Zeit finanzierte er eine Gedenktafel an der Blutskapelle. „Das sah hier ein Jahr aus wie in einem Dschungel“, zeigt sich Pfarrrer Boss höchst erfreut über die Wiedererweckung der Kapelle, die sich jetzt, pünktlich zum „Blutssonntag“ am 23. Juni, der traditionell mit dem Gerresheimer Schützenfest zusammenfällt, mit einem ganz neu gestalteten Außengelände zeigt.

Die Blutskapelle ersetzte ab 1725 eine ältere Kapelle und diente der Verehrung der Blutsreliquie, die im Reliquienschatz des Gerresheimer Damenstiftes die höchste Priorität einnahm. Dabei handelt es sich um ein wenig Erde vom Berg Golgotha in Jerusalem, die mit dem Blut Jesu Christi in Berührung gekommen ist. Ein Ritter von Eller brachte diese – im mittelalterlichen Denken höchst verehrenswerte – Reliquie in das damalige Damenstift zu Gerresheim. Bis heute findet am zweiten Sonntag nach Pfingsten die Blutsprozession statt, in der neben dem Altarsakrament („geweihte Hostie“) in der Monstranz die Blutsreliquie in einem kostbaren Reliquiar mitgetragen wird. Sie liegt normalerweise in der Schatzkammer der Basilika.

Diente die Kapelle an der Heyestraße in früheren Zeiten der Verehrung der Blutsreliquie, so ist sie in heutiger Zeit alle drei Jahre Station auf dem Weg der Prozession, in 2020 ist es wieder soweit. Das kleine Kapellchen wurde in der Vergangenheit unregelmäßig von kleinen Gruppen aus der Gemeinde St. Margareta zu Gebetsstunden und Bibellesungen genutzt.