Kleiderspenden in Düsseldorf Hier kann gebrauchte Kleidung für einen guten Zweck gespendet werden

BILKA - Bilker Kleiderkammer Die Bilker Kleiderkammer „Bilka“ sammelt Kleiderspenden und gibt diese gegen einen geringen Betrag an ihre Kunden weiter. Das Angebot richtet sich vor allem an Personen in finanziell schwierigen Situationen sowie an Menschen, die umwelt- und ressourcenschonend leben wollen. Die Einnahmen werden sozialen Einrichtungen und Initiativen in Düsseldorf gespendet. Das Geschäft bietet eine Garderobe für Erwachsene, Jugendliche und Kinderkleidung ab Größe 110. Auch werden saubere und gut erhaltene Schuhe in unterschiedlichen Größen für Erwachsene und Kinder sowie Accessoires wie Handschuhe, Tücher, Mützen, Taschen und Gürtel im Laden angeboten und als Spenden angenommen. Darüber hinaus können Kinderwagen und Tornister auf Anfrage per E-Mail an bilka2021@web.de gespendet werden. Auch für alle weiteren Spenden gilt, diese vorab per E-Mail anzumelden und abzuklären, ob und in welcher Menge „Bilka“ Spenden aktuell annehmen kann. Unter- und Nachtwäsche, Umstandskleidung sowie Babykleidung bis Größe 104 werden grundsätzlich nicht angenommen.