Kleiderspenden in Düsseldorf Hier kann gebrauchte Kleidung für einen guten Zweck gespendet werden

Oxfam ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich nach eigenen Angaben für eine gerechte Welt ohne Armut einsetzt. In den beiden Oxfam-Filialen an der Nordstraße 9 in Pempelfort und an der Friedrichstraße 25 in Friedrichstadt können überschaubare Mengen an Spenden ohne Anmeldung vorbeigebracht werden.