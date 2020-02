Düsseldorf-Podcast „Rheinpegel“ : Wie der Leiter des Gesundheitsamts die Corona-Lage in Düsseldorf einschätzt

Foto: Phil Ninh

Düsseldorf Seit Freitag ist klar: Ein Mann aus Heinsberg, der in Düsseldorf arbeitet, hat das Corona-Virus. Was bedeutet das und wie geht es jetzt weiter? In unserem Podcast aus der Landeshauptstadt geben wir ein Update.

Alle reden über Covid-19 - aber wie ist eigentlich der Stand in Düsseldorf? In unserem Düsseldorf-Podcast „Rheinpegel“ geben wir ein Update, wie es am Freitagabend aussieht. Im Gespräch: Klaus Göbels, Leiter des Düsseldorfer Gesundheitsamts.

Wie gut ist Düsseldorf aufgestellt? Wie groß schätzt er die Gefahr ein? Was kann jeder einzelne tun, um sich zu schützen? Und welche zusätzlichen Maßnahmen sind geplant? Diese Fragen beantwortet er bei uns.