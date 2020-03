Neuvorstellung in Düsseldorf : Lindenbaum erinnert an ein Ritual

Der Historiker Klaus Bahners spannt in seinem Buch „Heerdter Erinnerungsorte“ den Bogen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Anhand von Beispielen und alten Fotos ruft er das, was früher einmal war, ins Gedächtnis.

Dort, wo die geflügelte Skulptur „Garuda“ auf dem Nikolaus-Knopp-Platz das Heerdter Zentrum markiert, stand einst ein Lindenbaum. Längst ist die Erinnerung daran verblasst. Klaus Bahners, Historiker und ehemaliger Lehrer des St. Ursula-Gymnasiums, der aus einer alteingesessenen Heerdter Familie stammt, hat sie vor dem Vergessen bewahrt. In seinem neuen Buch „Heerdter Erinnerungsorte“ rückt er sie als ein Symbol kollektiven Gedächtnisses in den Mittelpunkt, wobei ihm die Frage nach dem Wesen, dem Entstehen und der Veränderung von Erinnerungsorten wichtig war. „Ich habe Bezug genommen auf die Vorläufer, die Publikationen des französischen Historikers Pierre Nora, die das französische und nationale Erbe aufzeigen, sowie Etienne François und Hagen Schulze, die sich mit Düsseldorfer Erinnerungsorten befassten“, erklärt der Autor sein Vorgehen.

Bahners schlug aber einen anderen Weg ein. Er befragte nicht Personen, sondern konzentrierte sich auf stadtteilbezogene kollektive Erinnerungsorte. So hat er den Lindenbaum seinem Buch vorangestellt. Auslöser war ein Aufsatz von 1873 über ein „Weistum“, den der 76-Jährige entdeckt hatte. Es handelt sich um eine Satzung mit zehn Regeln zu Viehhaltung und Weidenutzung, die vor 300 Jahren vom 1760 verstorbenen Kirchen-Vorsteher Wilhelm Reinarz aufgesetzt wurde. „In dem Aufsatz erinnert der Verfasser an eine Linde, die es 40 Jahre davor, also 1833, in Heerdt vor dem Bürgermeisteramt noch gegeben hat“, so Bahners. Erstaunlich sei, dass diese Linde irgendwann einmal vielen oder allen im Dorf als Versammlungsort bekannt gewesen sein dürfte. Denn: „Gab es ein Problem, so wurde ein Hirte beauftragt, die Nachbarn zusammenzutrommeln.“ Nicht etwa nur Heerdter, sondern alle damaligen Einwohner der Dörfer Heerdt, Ober-, Niederkassel und Lörick. Wer nicht erschien, wurde bestraft. Bahners: „So ist die Linde ein Erinnerungsort – nicht nur im landläufigen Sinne, sondern auch im übertragenen Sinn der Ort eines Rituals.“