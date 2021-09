Erinnerung in Düsseldorf : „Es war eine einfache, aber glückliche Schulzeit“

Düsseldorf Auch 70 Jahren nach der Volksschulzeit an der Lanker Straße in Niederkassel kommen die Ex-Schülerinnen noch zum Klassentreffen zusammen. Gerne erinnern sich die Frauen dann an frühere Zeiten.

Das Treffen „Im alten Bierhause“ in Niederkassel erinnert an den ersten Schultag nach den Sommerferien. Es wird laut durcheinandergeredet, viel gelacht, und das Aufstellen für das „Klassenfoto“ ist immer noch ein wenig aufregend. Die Schulzeit ist allerdings schon lange vorbei. 70 Jahre ist es nun schon her, dass die neun Damen die Schulbank der Volksschule an der Lanker Straße gedrückt haben. Damals waren noch rund 40 Mädchen in einer Klasse, heute sind neun gekommen. „In den ersten Jahren haben wir uns nicht so oft getroffen, jetzt sehen wir uns aber jedes Jahr“, erzählen sie. „Mal sind wir mehr, mal weniger.“

Die Seniorinnen sind alle gebürtige Niederkasslerinnen, mussten aber in Oberkassel zur Schule gehen, weil ihre Schule ausgebombt war. „Das waren schlimme Zeiten. Während des Schulunterrichts mussten wir oft mit dem Ranzen auf dem Rücken bei Fliegeralarm in den Bunker laufen. Wir haben über unseren Köpfen gesehen, wie die Bomben ausgeklinkt wurden. Das kann ich bis heute nicht vergessen. Das bleibt immer in meinem Kopf“, erinnert sich Karola Habermehl. Und auch nach dem Krieg war es schwer: Schon um 5 Uhr morgens stand Frieda Mooshage mit ihren Holzschuhen in der Kälte um Brot an. Danach ging es zur Schule, und am Nachmittag halfen die Kinder noch bei der Arbeit auf den Höfen.

So schwer die Zeiten auch waren, keine der Niederkasselerinnen möchte mit den heutigen Kindern tauschen. „Wir haben sehr einfach gelebt, waren aber keine unglücklichen Kinder“, sind sie sich einig. Heute spiele doch keiner mehr auf der Straße, das sei sehr traurig, finden sie. In der Schule wurde noch auf andere Dinge Wert gelegt. „Es gab regelmäßig Diktate, und jeden morgen wurde Kopfrechnen geübt, wir brauchten keine Taschenrechner“, erzählen sie. Und wie gut das Auswendiglernen funktioniert hat, zeigt sich noch heute. Reni Koch unterhält ihre ehemaligen Mitschülerinnen mit einem Lied, das sie damals bei Fräulein Hagen gelernt hat, und Mooshage kann ein Niederkasseler Gedicht auf Platt präsentieren.