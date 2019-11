Schule in Düsseldorf : Klassenraum wird zum Fotostudio

Ungewöhnliches Kunstprojekt an der Realschule Golzheim verleiht Schülern Selbstbewusstsein.

Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters, aber was ist eigentlich Schönheit? Vejnovic, der lange in der Modebranche gearbeitet hat und alle Tricks des schönen Scheins kennt, diskutierte mit den Schülern, bis man sich am Ende darauf einigte, dass es den einen gültigen Schönheitsbegriff gar nicht geben kann.

Dann folgte der praktische Teil des Projekts, das Fotoshooting. Alle Schüler stellten sich vor die Kamera, der eine schüchtern, die andere skeptisch, wieder andere keck. Die Ergebnisse des Shootings projizierte Vejnovic mit einem Beamer an die Wand. „Die Reaktionen der Schüler waren sehr emotional. So hatten sich die meisten noch nie gesehen, und sie fanden sich auf einmal ganz in Ordnung“, sagt der Fotograf. Jeder Schüler bekam ein Bewerbungsfoto und außerdem etwas mit auf den Weg, was bei Vorstellungsgesprächen noch wichtiger ist: ein Gefühl für die eigene Au­sstrahlung und Persönlichkeit. Alexander Vejnovic plant nun, dieses Projekt auch anderen Schulen anzubieten.