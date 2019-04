Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf : Kennzeichen war klappbar – Geldstrafe

Düsseldorf Bei einer Kontrolle fiel einem der Beamten ein weißer Chevrolet Camaro ohne vorderes Kennzeichen auf. Als die Polizisten den Wagen anhielten, hatte der Wagen plötzlich ein Kennzeichen. Dafür gab es jetzt die Quittung vor Gericht.

Die Strafe hätte laut §22 des Straßenverkehrsgesetzes sogar noch höher ausfallen können. Bis zu ein Jahr Haft kann bei Kennzeichenmissbrauch fällig werden, wenn ein Fahrzeugführer das amtliche Kennzeichen an seinem Gefährt „verändert, beseitigt, verdeckt oder sonst in seiner Erkennbarkeit beeinträchtigt“, so der Gesetzestext. Hier waren Polizisten nach einer gezielten Kontrollaktion in der Düsseldorfer Tuning-Szene gerade auf dem Rückweg, als sie am Südring gegen 22.30 Uhr den Camaro ohne Front-Kennzeichen bemerkten. Des Rätsels Lösung: Via Elektromotor ließ sich per Fernbedienung das Nummernschild einklappen.