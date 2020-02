Prozess in Düsseldorf : Klage wegen Müllcontainern erfolglos

Diese Containeranlage für Altglas und Papier im Grafental an der Neumannstrasse beschäftigte jetzt das Oberlandesgericht. Das Urteil lautet: Die Anwohner müssen mit der Anlage leben. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Ein Ehepaar im Grafental verlangte Schadenersatz wegen einer Containeranlage – und verlor zwei Mal vor Gericht.

Eine Eigentumswohnung in Düsseldorf ist in aller Regel eine bedeutende Wertanlage. Wenn dann eine Containeranlage für Glas und Altpapier vor dem Haus errichtet wird, kann man dies als Ärgernis empfinden. Genau so ist der Fall eines Ehepaars im Grafental gelagert. Es sah sogar den Wert seiner Wohnung herabgesetzt und verlangte vom Bauträger Schadenersatz, weil der es beim Kauf nicht über die Entsorgungsstation unterrichtet hatte. Der Schuss ging jedoch nach hinten los. In zwei Instanzen verlor das Paar vor Gericht und muss jetzt die Verfahrenskosten tragen. Die Fakten:

Die Wohnung Das Ehepaar hat 2015 eine 136,5 Quadratmeter große Vierzimmerwohnung im zweiten Obergeschoss eines Neubaus an der Neumannstraße für 541.704 Euro gekauft. Die Wohnung liegt an der so genannten Piazza, einem kleinen Platz mit Nahversorgungsmöglichkeiten wie etwa einem Bäcker.

Info Schon 2500 Menschen sind eingezogen Fertig Rund 980 Wohnungen und 45 Stadthäuser sind im Grafental bislang entstanden, mehr als 2500 Bewohner sind bereits eingezogen.



Geplant Weitere 600 Wohnungen sind noch geplant. 280 Einheiten befinden sich im Bau und werden 2020 übergeben.

Im Grafental sind aktuell rund 1000 Wohnungen fertig, weitere 600 entstehen noch.



Die Anlage Die Stadt hat auf öffentlichem Grund an der Piazza eine Containeranlage für Altpapier und Glas gebaut. Sie besteht aus vier großen Niederflurcontainern, oberirdisch sieht man nur die Einfüllgehäuse. Der Abstand zum Haus beträgt 21,5 Meter. Inwieweit die Anlage zum Zeitpunkt des Kaufs zu sehen war, konnte nicht geklärt werden. Sie war im Bau oder bereits fertig.

Der Vorwurf Das Ehepaar forderte zunächst die Stadt auf, die Anlage zu verlegen. Als dies nicht geschah, zogen die Leute vor das Landgericht. Das Paar sprach in seiner Klage von arglistiger Täuschung. Die Grafental GmbH habe auf die Container beim Kauf nicht hingewiesen. Durch Lärm beim Glaseinwurf sowie Abgase durch haltende Autos sei der Wert der Wohnung nunmehr gemindert. Ein Gutachten, an dem sich andere Eigentümer des Hauses finanziell beteiligten, bezifferte die Minderung auf 30.000 Euro. In der Klage sollte zunächst nur ein Teil dieser Summe, nämlich 10.000 Euro, erstritten werden.

Die Urteile Schon das Landgericht lehnte die Klage der Wohnungseigentümer ab. Auch der 21. Zivilsenat des Oberlandesgerichts entschied in der Berufungsverhandlung, die ökologisch sinnvolle Abfallentsorgung gehöre zum urbanen Leben, für das die Eheleute sich mit der Standortwahl ihrer Eigentumswohnung entschieden hätten. Die damit einhergehenden Beeinträchtigungen seien unvermeidbar und hinzunehmen. Aus der Höhe des von den Eheleuten gezahlten Kaufpreises ergebe sich kein anderer Maßstab: Auch in Wohnvierteln mit gehobenen Quadratmeterpreisen müsse die Abfallentsorgung sichergestellt sein. Die Beeinträchtigung der Bürger sei „sozialadäquat“.

Die Kosten Die Revision zum Bundesgerichtshof hat das OLG nicht zugelassen. Die Kläger müssen die Verfahrenskosten tragen. Laut Kostenrechner der NRW-Justiz sind dies für beide Verfahren rund 8800 Euro, also fast so viel, wie das Paar erstreiten wollte.