Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf startet : Klage wegen verschandelter Aussicht

Karl-Heinz Gatzweiler vor der Schlüssel-Brauerei. Ein elf Meter hoher Anbau stört einen Nachbarn. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Das Verwaltungsgericht entscheidet am Montag darüber, ob die Hausbrauerei Schlüssel sich in der Altstadt vergrößern darf. Darüber hinaus geht es um die Glashalle am Eon-Platz.