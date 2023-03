Klage in Düsseldorf Bezirksvertreter legt sich mit der Stadt an

Dass für die Beantwortung von Anfragen nicht nur in der Bezirksvertretung 4, sondern auch in anderen oft mehrere Monate vergehen, ist nicht neu. Der Stadtrat hatte deshalb im Juni 2022 beschlossen, dass es strukturelle Verbesserungen geben soll, um schneller Antworten zu ermöglichen, ohne dabei die Fachverwaltungen zu überlasten. Neben den Abläufen sollten auch formale Änderungen in der Hauptsatzung und/oder der Geschäftsordnung gemeinsam von Verwaltung und Vertretern der Bezirksvertretungen geprüft werden und gegebenenfalls gute Vorbilder aus anderen Kommunen beachtet werden.