Kommen und gehen in Düsseldorf Möbel, die sich in einer Minute aufbauen lassen

In einem Hinterhof in Flingern an der Lichtstraße wurde inzwischen ein Büro bezogen. Dort arbeitet ein junges Team an der Weiterentwicklung der Marke und daran, diese bekannt zu machen. Dafür hat sich Gründer Knyrim mit Jakob Hunold und Stefan Völker zwei ehemalige Klassenkameraden und Freunde mit ins Boot geholt. Während Völker unter anderem für die Website verantwortlich ist, kümmert sich Hunold um das Marketing und den Vertrieb. Das gemeinsame Ziel: Möbel anzubieten, die nachhaltig, langlebig, wandelbar, einfach zu montieren und bezahlbar sind.